W Kowalach (woj. pomorskie) rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Masterplanu Gdańsk Nowe Południe – dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju południowych dzielnic Gdańska w związku z budową nowej odnogi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w poniedziałek w Metropolitalnej Szkole Podstawowej, a udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, gmin oraz spółek odpowiedzialnych za inwestycję.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że konsultacje dotyczą nie samej linii kolejowej, ale zagospodarowania przestrzeni wokół niej.
Jak będzie wyglądała przestrzeń wokół przystanków? Jakie będzie dojście i dojazd do nich? To jest wszystko jeszcze do rozstrzygnięcia - wskazała.
Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb i pomysłów, które zostaną uwzględnione w planowaniu nowych inwestycji.
Masterplan (złożona koncepcja regulująca zależności między architekturą, transportem, usługami publicznymi, miejscami pracy), przygotowywany przez polsko-holenderskie konsorcjum, obejmie 164 hektary i ma być gotowy w ciągu 18 miesięcy. Dokument określi kolejność realizacji inwestycji, by południowa część Gdańska stała się wygodnym miejscem do życia. Kluczową rolę w projekcie odgrywa transport szynowy, który ma skrócić czas codziennych podróży mieszkańców.
Konsultacje społeczne podzielono na kilka etapów - od zbierania wniosków i diagnozy potrzeb, przez konsultacje koncepcji urbanistycznych i architektonicznych, aż po szczegółowe rozmowy o przestrzeniach publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie także online, wypełniając geoankietę na stronie projektu (dostępną do 22 marca).
Etapy konsultacji społecznych:
- rozpoczęte właśnie "prekonsultacje", czyli zbieranie wniosków do masterplanu i diagnoza potrzeb (9, 12, 17 i 19 marca 2026)
- koncepcja urbanistyczna - konsultowanie układu przestrzennego (czerwiec 2026)
- koncepcja urbanistyczno - architektoniczna, czyli konsultowanie formy zabudowy i zagospodarowania (październik 2026)
- i wreszcie - koncepcja architektoniczna, czyli konsultowanie przestrzeni publicznych (kwiecień 2027)
Uczestnicy konsultacji zwracali do tej pory uwagę m.in. na brak placów zabaw, potrzebę budowy parkingów typu "parkuj i jedź", węzłów przesiadkowych, basenu, bibliotek oraz ochronę terenów zielonych.