W Kowalach (woj. pomorskie) rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Masterplanu Gdańsk Nowe Południe – dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju południowych dzielnic Gdańska w związku z budową nowej odnogi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w poniedziałek w Metropolitalnej Szkole Podstawowej, a udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, gmin oraz spółek odpowiedzialnych za inwestycję.

Nowa linia PKM i rozwój południowych dzielnic Gdańska – start konsultacji społecznych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że konsultacje dotyczą nie samej linii kolejowej, ale zagospodarowania przestrzeni wokół niej.

Jak będzie wyglądała przestrzeń wokół przystanków? Jakie będzie dojście i dojazd do nich? To jest wszystko jeszcze do rozstrzygnięcia - wskazała.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb i pomysłów, które zostaną uwzględnione w planowaniu nowych inwestycji.

Masterplan (złożona koncepcja regulująca zależności między architekturą, transportem, usługami publicznymi, miejscami pracy), przygotowywany przez polsko-holenderskie konsorcjum, obejmie 164 hektary i ma być gotowy w ciągu 18 miesięcy. Dokument określi kolejność realizacji inwestycji, by południowa część Gdańska stała się wygodnym miejscem do życia. Kluczową rolę w projekcie odgrywa transport szynowy, który ma skrócić czas codziennych podróży mieszkańców.

Konsultacje społeczne podzielono na kilka etapów - od zbierania wniosków i diagnozy potrzeb, przez konsultacje koncepcji urbanistycznych i architektonicznych, aż po szczegółowe rozmowy o przestrzeniach publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie także online, wypełniając geoankietę na stronie projektu (dostępną do 22 marca).

Etapy konsultacji społecznych :

rozpoczęte właśnie "prekonsultacje", czyli zbieranie wniosków do masterplanu i diagnoza potrzeb (9, 12, 17 i 19 marca 2026)

koncepcja urbanistyczna - konsultowanie układu przestrzennego (czerwiec 2026)

koncepcja urbanistyczno - architektoniczna, czyli konsultowanie formy zabudowy i zagospodarowania (październik 2026)

i wreszcie - koncepcja architektoniczna, czyli konsultowanie przestrzeni publicznych (kwiecień 2027)

Uczestnicy konsultacji zwracali do tej pory uwagę m.in. na brak placów zabaw, potrzebę budowy parkingów typu "parkuj i jedź", węzłów przesiadkowych, basenu, bibliotek oraz ochronę terenów zielonych.

