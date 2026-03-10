Od 1 kwietnia w Kościanie (woj. wielkopolskie) rusza miejska komunikacja autobusowa. Nowa usługa obejmie cztery linie, które połączą osiedla mieszkaniowe, szkoły, instytucje publiczne, punkty handlowe oraz dworzec kolejowy.

Jak poinformował burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek, na początek do dyspozycji pasażerów będą dwa busy obsługujące łącznie 49 przystanków. Linie zostaną oznaczone numerami i kolorami, co ma ułatwić ich rozpoznawanie.

Mieszkańcy posiadający Kościańską Kartę Mieszkańca będą mogli korzystać z przejazdów bezpłatnie.

Pozostali pasażerowie zapłacą za bilet normalny 4 zł, a za ulgowy 2 zł.

Władze miasta zapowiadają, że funkcjonowanie komunikacji będzie na bieżąco monitorowane. Analizowane będą m.in. najpopularniejsze połączenia oraz godziny największego zapotrzebowania na przejazdy.

Na tej podstawie planowane są ewentualne zmiany w trasach, rozkładach jazdy czy organizacji linii.

Rozkład jazdy

Władze miasta pokazały rozkład jazdy poszczególnych linii :

Linia 1 (zielona) - połączenie m.in. os. Jagiellońskiego, Piastowskiego, Konstytucji, centrum i dworca.

poniedziałek-piątek 05:30-19:53,

soboty 06:40-13:23,

Linia 2 (różowa) - poranne i popołudniowe kursy ułatwiające dojazd do pracy, szkół i na PKP.

poniedziałek-piątek 05:00-08:15 oraz 14:25-18:30,

Linie 3 i 4 (pomarańczowa i niebieska) - w godzinach przedpołudniowych, z myślą o seniorach (m.in. ośrodki zdrowia, ZUS, cmentarz).

poniedziałek-piątek 08:20-14:10

