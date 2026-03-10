Od 1 kwietnia w Kościanie (woj. wielkopolskie) rusza miejska komunikacja autobusowa. Nowa usługa obejmie cztery linie, które połączą osiedla mieszkaniowe, szkoły, instytucje publiczne, punkty handlowe oraz dworzec kolejowy.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Jak poinformował burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek, na początek do dyspozycji pasażerów będą dwa busy obsługujące łącznie 49 przystanków. Linie zostaną oznaczone numerami i kolorami, co ma ułatwić ich rozpoznawanie.
Mieszkańcy posiadający Kościańską Kartę Mieszkańca będą mogli korzystać z przejazdów bezpłatnie.
Pozostali pasażerowie zapłacą za bilet normalny 4 zł, a za ulgowy 2 zł.
Władze miasta zapowiadają, że funkcjonowanie komunikacji będzie na bieżąco monitorowane. Analizowane będą m.in. najpopularniejsze połączenia oraz godziny największego zapotrzebowania na przejazdy.
Na tej podstawie planowane są ewentualne zmiany w trasach, rozkładach jazdy czy organizacji linii.
Władze miasta pokazały rozkład jazdy poszczególnych linii:
- Linia 1 (zielona) - połączenie m.in. os. Jagiellońskiego, Piastowskiego, Konstytucji, centrum i dworca.
poniedziałek-piątek 05:30-19:53,
soboty 06:40-13:23,
- Linia 2 (różowa) - poranne i popołudniowe kursy ułatwiające dojazd do pracy, szkół i na PKP.
poniedziałek-piątek 05:00-08:15 oraz 14:25-18:30,
- Linie 3 i 4 (pomarańczowa i niebieska) - w godzinach przedpołudniowych, z myślą o seniorach (m.in. ośrodki zdrowia, ZUS, cmentarz).
poniedziałek-piątek 08:20-14:10