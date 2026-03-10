Od środy, 11 marca mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje pomysły do trzynastej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do rozdysponowania jest rekordowa kwota ponad 24,7 mln zł, w tym 3 mln zł przeznaczone na projekty ekologiczne w ramach "zielonego budżetu".

Nabór wniosków do tegorocznej, trzynastej edycji budżetu obywatelskiego Katowic, potrwa od środy 11 marca do 9 kwietnia / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 11 marca do 9 kwietnia. Najwygodniej zrobić to przez internetowy generator na stronie bo.katowice.eu , ale możliwe jest także przesłanie dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miasta lub osobiste złożenie w punkcie konsultacyjnym przy rynku, w pokoju 205.

Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia. Dla projektów ogólnomiejskich wymagane jest 50 podpisów mieszkańców, natomiast dla zadań lokalnych liczba podpisów zależy od wielkości dzielnicy.

Harmonogram i zasady

Po złożeniu wniosku nastąpi weryfikacja formalna (do 6 maja), a następnie merytoryczna (do 19 sierpnia).

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 10-23 września, a wyniki poznamy do 30 września 2026 roku.

Każda kolejna realizacja, niezależnie czy jest to ustawienie osiedlowej ławeczki, remont placu zabaw czy rewitalizacja kolejnej zielonej przestrzeni w mieście dowodzi realnego wpływu mieszkańców na to, jak Katowice codziennie stają się coraz lepszym miejscem do życia - podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa.

W tym roku do podziału będzie ponad 24,7 mln zł, o 1,3 mln zł więcej rdr., w tym 3 mln zł w "zielonym budżecie".

Katowice wśród najlepszych demokracji lokalnych

Katowice znalazły się wśród pięciu najlepszych gmin w Polsce według "Indeksu codziennej demokracji lokalnej" Fundacji Batorego, zdobywając 92 punkty na 100 możliwych. To znacznie powyżej średniej krajowej, która wynosi niecałe 42 punkty.

W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy wybrali do realizacji 129 projektów o łącznej wartości ponad 17,3 mln zł.

Wśród nich znalazły się m.in. pomnik Jana Furtoka, doposażenie OSP, nowy zegar na Placu Miarki oraz dzielnicowe wydarzenia kulturalne.

