Od środy, 11 marca mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje pomysły do trzynastej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do rozdysponowania jest rekordowa kwota ponad 24,7 mln zł, w tym 3 mln zł przeznaczone na projekty ekologiczne w ramach "zielonego budżetu".
Wnioski można składać od 11 marca do 9 kwietnia. Najwygodniej zrobić to przez internetowy generator na stronie bo.katowice.eu, ale możliwe jest także przesłanie dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miasta lub osobiste złożenie w punkcie konsultacyjnym przy rynku, w pokoju 205.
Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia. Dla projektów ogólnomiejskich wymagane jest 50 podpisów mieszkańców, natomiast dla zadań lokalnych liczba podpisów zależy od wielkości dzielnicy.
Po złożeniu wniosku nastąpi weryfikacja formalna (do 6 maja), a następnie merytoryczna (do 19 sierpnia).
Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 10-23 września, a wyniki poznamy do 30 września 2026 roku.
Każda kolejna realizacja, niezależnie czy jest to ustawienie osiedlowej ławeczki, remont placu zabaw czy rewitalizacja kolejnej zielonej przestrzeni w mieście dowodzi realnego wpływu mieszkańców na to, jak Katowice codziennie stają się coraz lepszym miejscem do życia - podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa.
W tym roku do podziału będzie ponad 24,7 mln zł, o 1,3 mln zł więcej rdr., w tym 3 mln zł w "zielonym budżecie".
Katowice znalazły się wśród pięciu najlepszych gmin w Polsce według "Indeksu codziennej demokracji lokalnej" Fundacji Batorego, zdobywając 92 punkty na 100 możliwych. To znacznie powyżej średniej krajowej, która wynosi niecałe 42 punkty.
W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy wybrali do realizacji 129 projektów o łącznej wartości ponad 17,3 mln zł.
Wśród nich znalazły się m.in. pomnik Jana Furtoka, doposażenie OSP, nowy zegar na Placu Miarki oraz dzielnicowe wydarzenia kulturalne.