Zima w Beskidach na całego. Po opadach śniegu warunki na drogach w tej części województwa śląskiego są trudne. Cieszą się za to narciarze, bo dziś rozpoczęto sezon narciarski na Białym Krzyżu w Szczyrku.
- W Beskidach po intensywnych opadach śniegu panują trudne warunki na drogach, ale narciarze cieszą się z rozpoczęcia sezonu na Białym Krzyżu w Szczyrku, gdzie warunki na stoku są bardzo dobre.
- Na Babiej Górze wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a na szlakach panują trudne warunki, z silnym mrozem i nieprzetartymi trasami.
- Prognozy zapowiadają dalsze opady śniegu i silny wiatr, a ratownicy apelują o ostrożność i odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek.
Narciarze od razu ruszyli na stok. Przy dojeździe na Przełęcz Salmopolską rano tworzyły się zatory.
Na Białym Krzyżu warunki do uprawiania białego szaleństwa bardzo dobre.
Śniegu dosypało, a przez ostanie dni intensywnie pracowały też armatki, bo był mróz. W sobotę rano wyciągi mogły ruszyć.
Jedyna obecnie niedogodność to zamglenie, które ogranicza widoczność.
Sezon narciarski na Białym Krzyżu zawsze zaczyna się najwcześniej. Wszystko ze względu na położenie w wyższej partii gór. Zazwyczaj dzieje się to w ostatni tydzień listopada, w tym roku, tydzień wcześniej.
Jeśli ktoś wybiera się na górską wędrówkę, musi uważać, bo na szlakach po opadach śniegu warunki są trudne. Na Hali Miziowej i w okolicach Markowych Szczawin jest 6-7 stopni mrozu.
Od wieczora na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
Prognozy meteorologiczne zapowiadają dalsze opady - około 10 cm śniegu w sobotę. Wiatr północno-wschodni może osiągać w porywach do 30 km/h. Prognozowana temperatura waha się od minus 5 st. C na wysokości 1000 metrów do minus 9 st. C w partiach szczytowych.
Ratownicy podkreślili, że szlaki są w większości nieprzetarte. Turyści planujący wyjście powinni rozważyć użycie raczków i kijków oraz zachować szczególną ostrożność na bardzo stromych lub ekstremalnych odcinkach.
Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali. W razie wypadku można wezwać pomoc pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601-100-300.