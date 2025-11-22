Sroga zima w Tatrach. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne – informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na szlakach leży świeży śnieg, wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego, a widoczność ograniczają nisko zawieszone chmury.

W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki / Shutterstock/TOPR /

W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne: leży świeży śnieg, jest ograniczona widoczność i drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Na szlakach jest ślisko, część tras jest nieprzetarta, a tatrzańskie stawy zamarzają, jednak lód jest bardzo cienki i niebezpieczny.

TPN i TOPR apelują o ostrożność, odpowiedni sprzęt zimowy oraz unikanie wchodzenia na lód i ocenę lokalnego zagrożenia lawinowego.

W Zakopanem leżą 34 cm śniegu, czyli więcej niż na szczycie Kasprowego Wierchu, gdzie jest go 27 cm. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich spadło 40 cm śniegu.

TPN podkreślił, że poruszanie się w takich warunkach wymaga oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, właściwego doboru trasy i korzystania z zimowego sprzętu - raków, czekana, kasku i lawinowego ABC - wraz z umiejętnością jego użycia.

W partiach reglowych zalega mokry i ciężki śnieg. Miejscami jest bardzo ślisko, część szlaków pozostaje nieprzetarta, a ich przebieg jest niewidoczny. Tatrzańskie stawy zaczęły zamarzać, jednak pokrywa lodu jest bardzo cienka. Służby TPN-u apelują, aby nie wchodzić na taflę.

Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna jest ogólnie związana dobrze, choć na stromych stokach miejscami jedynie umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym. TOPR zwróciło uwagę, że głównym zagrożeniem jest przewiany śnieg tworzący tzw. deski nawianego śniegu i jego nawisy w rejonach grani.

Śnieg ten jest słabo związany z podłożem, a prognozy przewidują dalsze opady połączone z wiatrem.