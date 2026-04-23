Zawaliła się górna część drewnianych schodów prowadzących do zamku w Cieszynie. Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia (UM Cieszyn, Śląska policja)

Cieszyński magistrat przekazał, że wypadek miał miejsce ok. godz. 10 na ul. Bednarskiej w Cieszynie. Gdy schody się zawaliły, było na nich 13 osób. Upadły one na trawiastą skarpę.

Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Wszystkie były przytomne. Jedna ma złamaną rękę, dwie doznały urazów głowy, a kolejna miała objawy arytmii.



Podkomisarz Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie powiedział PAP, że według wstępnych ustaleń osoby, które ucierpiały w wypadku, to grupa wycieczkowa emerytów i rencistów z Pilicy.

"Schody zostały zabezpieczone i zamknięte. Prosimy o korzystanie z windy i wejścia głównego" - informuje Urząd Miasta w Cieszynie. Na miejscu wypadku pracuje inspektor nadzoru budowlanego.