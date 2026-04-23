Najnowsze dane Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań nie pozostawiają złudzeń - liczba nowych kleryków i sióstr zakonnych wciąż spada. W roku 2025 do seminariów wstąpiło 289 mężczyzn – to o 12 mniej niż rok wcześniej. Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja w żeńskich zgromadzeniach zakonnych, gdzie nowicjat rozpoczęły 63 kobiety, czyli o 19 mniej niż w 2024 roku.

Święcenia kapłańskie

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Gdzie jest najwięcej kleryków?

Przyglądając się bliżej danym, widać, że w roku akademickim 2025/2026 w polskich seminariach duchownych kształci się łącznie 1453 mężczyzn. To o 141 mniej niż rok wcześniej, kiedy liczba ta wynosiła 1594. W seminariach diecezjalnych do kapłaństwa przygotowuje się 974 kleryków (w 2024 r. było ich 1041), a w zakonnych - 479 (rok wcześniej 553).

Najwięcej alumnów studiuje w seminarium archidiecezji poznańskiej - 78 młodych mężczyzn. Warto jednak podkreślić, że jest to seminarium międzydiecezjalne, do którego trafiają kandydaci z kilku diecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej i bydgoskiej.

Na drugim miejscu plasuje się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Tarnowskiej z 68 klerykami, a podium zamyka Międzydiecezjalne Seminarium Archidiecezji Krakowskiej z 60 alumnami, w tym także z diecezji bielsko-żywieckiej.

Warszawa również pozostaje ważnym ośrodkiem formacji - w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym studiuje 57 kleryków z archidiecezji warszawskiej i diecezji łowickiej. Seminaria Redemptoris Mater w Warszawie i Łodzi mają łącznie 65 kleryków, a Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus) w Łodzi - 12 alumnów.

Coraz mniej sióstr, coraz wyższy wiek

Jeszcze kilka lat temu liczba sióstr zakonnych w Polsce przekraczała 16 tysięcy. Dziś, według danych z końca 2025 roku, w 112 czynnych zgromadzeniach zakonnych żyje 15 004 sióstr. Dla porównania, w 2024 roku było ich 15 359, a w 2021 - aż 16 307.

Wśród sióstr zakonnych dominują profeski wieczyste - jest ich 14 600 (w 2024 r. - 14 871). Sióstr po ślubach czasowych jest 291 (w 2024 r. - 353), nowicjuszek - 63 (w 2024 r. - 66), a postulantek - 50 (rok wcześniej - 69). Poza granicami Polski posługuje obecnie 1640 sióstr, z czego 250 na Wschodzie, 444 w krajach misyjnych, a 946 w innych państwach.

Jeszcze bardziej wyraźny jest kryzys powołań w klasztorach klauzurowych. W 2025 roku w Polsce żyje 1130 mniszek, z czego 1093 należą do 13 rodzin zakonnych zrzeszonych w Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. To o 64 mniej niż rok wcześniej. Wśród nich 1012 to profeski wieczyste, 52 - profeski czasowe, 15 - nowicjuszki, 14 - postulantki, a 24 - aspirantki. Średnia wieku mniszek wynosi 58,6 roku, co pokazuje, że nowe powołania nie są w stanie zrównoważyć naturalnego ubytku spowodowanego starzeniem się wspólnot.

Z kolei w 2025 roku stan dziewic konsekrowanych obejmował 454 kobiety, z czego najwięcej - 60 - w archidiecezji krakowskiej. Stan wdów i wdowców błogosławionych liczył 463 osoby, z największą liczbą w archidiecezji łódzkiej (69) i krakowskiej (33).

Światowy Dzień Modlitw o Powołania - modlitwa o przyszłość Kościoła

IV niedziela wielkanocna, obchodzona w tym roku 26 kwietnia, to w Kościele katolickim Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Inicjatywa, zapoczątkowana przez papieża Pawła VI w 1964 roku, dziś nabiera szczególnego znaczenia. W obliczu coraz mniejszej liczby powołań, modlitwa o nowe, odważne decyzje młodych ludzi staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiego Kościoła.