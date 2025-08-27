Trzech górników zostało poszkodowanych po wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła (Śląskie). Doszło do niego we wtorek wieczorem.

Budynek kopalni Mysłowice-Wesoła / Michał Meissner / PAP

Poszkodowani górnicy trafili do szpitala. Na szczęście nie są to poważne obrażenia - dowiedział się reporter RMF FM od rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Dwóch z górników po badaniach wypisano do domów.

Do wstrząsu doszło ponad 650 metrów pod ziemią, w rejonie ściany wydobywczej. Poszkodowani górnicy to pracujący tam kombajniści.

Wydobycie w tym miejscu zostało wstrzymane. Dziś jeszcze mają zebrać się eksperci, żeby ocenić sytuację i ustalić co dalej.