„Śląski pirat – marzenie o morzu i polskim Śląsku” - to tytuł filmu poświęconego kapitanowi Robertowi Oszkowi, bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej i III powstania śląskiego. Premiera filmu odbędzie się we wtorek wieczorem na kanale katowickiego oddziału IPN na YouTube.

IPN w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Film zostanie zaprezentowany w 127. rocznicę urodzin Oszka, który przyszedł na świat 30 maja 1896 r. w Zabrzu. Dokument został zrealizowany w koprodukcji Oddziału IPN w Katowicach z Muzeum Śląskim w Katowicach. Autorami scenariusza są Kamil Niesłony, Maciej Marmola. Premiera rozpocznie się o 19 pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=k-47R-PSP8E

Kpt. Robert Oszek urodził się w Zabrzu, pochodził z rodziny górniczej. "Jako nastoletni chłopiec, by spełnić marzenia o egzotycznych podróżach, uciekł z domu i zaciągnął się na okręt wielorybniczy. Następnie rozpoczął służbę w marynarce cesarskiej, biorąc udział w niemieckiej ekspedycji do Meksyku i Haiti. Podczas I wojny światowej odznaczony został za męstwo krzyżem Żelaznym II i I klasy. Następnie zdezerterował z armii niemieckiej, by zaciągnąć się do polskiej marynarki wojennej" - podaje IPN.

Oszek walczył przeciwko bolszewikom we flotylli pińskiej i dnieprzańskiej. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz krzyżem Virtuti Militari. Podczas III powstania śląskiego utworzył oddział szturmowy marynarzy, wyposażony w samochód pancerny "Korfanty".

Zdaniem niektórych, jego odwaga i bohaterstwo w krytycznych momentach niemieckiej kontrofensywy zadecydowały o powstrzymaniu natarcia, a tym samym o sukcesie powstania. Na polecenie Wojciecha Korfantego stłumił bunt w dowództwie grupy "Wschód", aresztując jego przywódców. Za działalność na Górnym Śląsku został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i ponownie przedstawiony do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari - dodają historycy.

Robert Oszek zmarł w 1938 r. w Katowicach. 30 września 2021 r. jego grób został oznaczony znakiem pamięci "Tobie Polsko". Niedawno został wydany komiks pt. "Oszek, zmagania z legendą", autorstwa Zbigniewa Tomeckiego i Gabrieli Becli. Wydawnictwo przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach