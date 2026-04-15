Do nietypowej kradzieży doszło w jednym z kościołów w Bytomiu (Śląskie). 35-letni mężczyzna wyniósł skarbonę z datkami wiernych razem ze stołem. Zuchwały złodziej został zatrzymany przez policję już następnego dnia po zdarzeniu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

/ Śląska policja /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W niedzielę (12 kwietnia) około godziny 14.00 policjanci z Bytomia otrzymali zgłoszenie o kradzieży skarbony z jednego z kościołów. Sprawca pojawił się w świątyni tuż po zakończonym nabożeństwie.

Jego celem była skarbona z datkami wiernych, która była zabezpieczona kłódką i na stałe przymocowana do stołu.

Monitoring uchwycił nietypowe zachowanie

Mężczyzna nie zraził się zabezpieczeniami. Postanowił zabrać stół wraz ze skarboną.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca zdarzenia.



Dzięki wnikliwej analizie materiałów dowodowych bytomscy kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawcy. 35-letni mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Bytomiu.

Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.