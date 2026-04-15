Do nietypowej kradzieży doszło w jednym z kościołów w Bytomiu (Śląskie). 35-letni mężczyzna wyniósł skarbonę z datkami wiernych razem ze stołem. Zuchwały złodziej został zatrzymany przez policję już następnego dnia po zdarzeniu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.
W niedzielę (12 kwietnia) około godziny 14.00 policjanci z Bytomia otrzymali zgłoszenie o kradzieży skarbony z jednego z kościołów. Sprawca pojawił się w świątyni tuż po zakończonym nabożeństwie.
Jego celem była skarbona z datkami wiernych, która była zabezpieczona kłódką i na stałe przymocowana do stołu.
Mężczyzna nie zraził się zabezpieczeniami. Postanowił zabrać stół wraz ze skarboną.
Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca zdarzenia.
Dzięki wnikliwej analizie materiałów dowodowych bytomscy kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawcy. 35-letni mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Bytomiu.
Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.