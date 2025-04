W Bytomiu stanął pierwszy na Śląsku olejomat. Od poniedziałku zużyty tłuszcz spożywczy można zostawić w specjalnej maszynie. Chodzi o to, by nie wylewać go do zlewu lub toalety.

Bytomski olejomat / Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu/Hubert Klimek / Wylewanie oleju do zlewu lub toalety może uszkadzać kanalizację i szkodzić środowisku. Dlatego Bytom dołączył do akcji segregacji tego odpadu. Od poniedziałku na parkingu przy ul. Pułaskiego 71 mieszkańcy mogą oddać zużyty olej do olejomatu. W naszym mieście na razie pojawił się jeden olejomat, do którego mieszkańcy będą mogli oddać zużyty olej spożywczy. To wyjątkowa inicjatywa, która pozwoli każdemu z nas przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń i ochrony środowiska - zachęca Zuzanna Kurczek, naczelniczka Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Aby skorzystać z olejomatu, trzeba zarejestrować się w aplikacji Olejomaty, a następnie założyć konto, które umożliwi udział w programie zbierania zużytego oleju spożywczego. Aplikacja jest bezpłatna. Olejomat wydaje pustą butelkę z ekologicznego materiału, wytrzymującą wysoką temperaturę oleju. Średni czas trwania zbiórki oleju w gospodarstwie domowym to półtora miesiąca. Pełną butelkę, z pomocą aplikacji należy oddać do olejomatu, a na konto mieszkańca trafiają punkty, które można wymienić na ekologiczne nagrody np. sadzonki drzew. Zobacz również: Wypadek w śląskiej kopalni. Są poszkodowani

