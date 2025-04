Zimowa aura nie odpuszcza – Dolina Pięciu Stawów Polskich obudziła się pod 110-centymetrową warstwą śniegu, a na Kasprowym Wierchu jest niemal 90 cm puchu. Mimo że kalendarz powoli zwiastuje nadejście wiosny, w Tatrach panują warunki prawdziwie zimowe. Temperatura na szczytach spadła do minus 15 st. C.

Zakopane 6 kwietnia / Pawel Murzyn/East News / East News

Tatrzański Park Narodowy (TPN) ostrzega przed wyprawami w wyższe partie gór, gdzie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki turystyczne są przysypane i w większości nieprzetarte, co sprawia, że ich przebieg jest trudny do rozpoznania. W dodatku niska podstawa chmur i śnieżne zamiecie ograniczają widzialność.

Służby TPN apelują o ostrożność i przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga nie tylko dużego doświadczenia, ale także odpowiedniego sprzętu zimowego. Raki, czekan, kask i zestaw lawinowy koniecznie powinny znaleźć się w wyposażeniu.

Na Polanie Chochołowskiej 40-centymetrowa warstwa śniegu przykryła kwitnące krokusy. W samym Zakopanem notuje się blisko 30 cm śniegu.

Fani sportów zimowych mogą się cieszyć

Niemniej jednak, dla miłośników białego szaleństwa, obfite opady śniegu są jak znalazł. Warunki do uprawiania turystyki narciarskiej, czyli skitouringu, znacząco się poprawiły. W TPN można korzystać z bogatej sieci szlaków narciarskich.

Narciarze zjazdowi również mają powody do zadowolenia. Mimo że w poniedziałek silny wiatr wstrzymał kursowanie wyciągu z Kasprowego Wierchu do Doliny Gąsienicowej, Polskie Koleje Linowe zapewniają, że trasa w Kotle Gąsienicowym jest przygotowana do szusowania aż do długiego majowego weekendu. Niestety, przeciwległa trasa w Kotle Goryczkowym pozostaje zamknięta z powodu małej ilości śniegu.