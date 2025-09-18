​Na autostradzie A-4 w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie) doszło do śmiertelnego wypadku, który spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej zasłabł podczas jazdy i uderzył w bariery. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować.

/ Shutterstock

Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Chorzów a Ruda Śląska, na 326. kilometrze trasy, samochód osobowy najechał na bariery. Kierowca najprawdopodobniej zasłabł w czasie jazdy i stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Dramatyczne zdarzenie na autostradzie

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś rano, około godziny 7:30. Wypadek spowodował poważne utrudnienia na autostradzie.

Zablokowany został lewy pas w stronę Wrocławia, a ruch odbywa się wyłącznie prawym i środkowym pasem.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Według informacji służb drogowych, utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 10:30. Kierowcy poruszający się na tym odcinku autostrady powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i rozważyć wybór alternatywnych tras.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie zdarzenia oraz o stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku.