Zmiany na lotnisku w Katowicach. Przed sezonem letnim 2027 aeroport rozbuduje i przeorganizuje terminal przylotowy C. W środę poinformował o tym prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzienna przepustowość terminala ma wzrosnąć z 21,9 tys. do 37 tys. osób.

Lotnisko w Katowicach szykuje zmiany. Mają zwiększyć przepustowość / Shutterstock

O trwającym przetargu na to zadanie w formule "projektuj i buduj" prezes Tomasik poinformował w środowej rozmowie na antenie Radia Katowice.

Chcemy rozbudować terminal C, przylotowy o jedną, ew. dwie karuzele. Obrócimy też obsługę, czyli ze strony, gdzie jest obecnie obsługiwana strefa Schengen, będzie strefa no Schengen z poszerzoną infrastrukturą i kubaturą, aby miejsca było więcej. Na sezon letni 2027 na pewno będzie to już otwarte - mówił szef GTL.

Zgodnie z informacjami z umieszczonej na stronach Towarzystwa dokumentacji przetargowej, obecna przepustowość terminala przylotowego (o długości 156 metrów i szerokości 45,5 metra) wynosi rocznie 2,37 mln pasażerów, dziennie 21,9 tys., a godzinowo (szczytowo) 1 tys. 218 osób.

Przewidywana przepustowość po rozbudowie o 79 metrów w kierunku zachodnim ma wynosić rocznie 4,5 mln podróżnych, dziennie 37 tys., a godzinowo (szczytowo) 2 tys.

Przygotowane założenia przewidują: zwiększenie powierzchni hallu odbioru bagażu i powierzchni pomieszczeń sanitarnych, zwiększenie pomieszczeń bagażowni wraz ze wzrostem ilości i wydajności urządzeń układu transportu i kontroli bagażu, zwiększenie na kierunku no Schengen powierzchni hallu przylotowego oraz wprowadzenie 10 stanowisk kontroli granicznej.

Pod tym kątem zaprojektowano rozbudowę istniejącej hali terminala C na zachód, przewidując: usytuowanie obsługi kierunku no Schengen w części rozbudowanej (przeniesienie tej funkcji z części wschodniej do części zachodniej terminala), a także powiększenie powierzchni hallu odbioru bagażu i rozbudowę bagażowni.

Trwa przetarg na projekt nowego terminala głównego

Prezes Tomasik w środę przypomniał też o trwającym przetargu na zaprojektowanie budowy nowego głównego terminala Katowice Airport, który jest kluczowym punktem rozpisanego do 2032 r. programu inwestycyjnego lotniska. Jak podał, GTL chce podpisać umowę na projekt obiektu, którego przepustowość w pierwszym etapie ma sięgać 10 mln pasażerów, w perspektywie połowy 2026 r.

Tomasik nawiązał przy tym do sytuacji z ostatnich dni, gdy Katowice - po niedzielnym incydencie na lotnisku w Krakowie - wykonały ponad 30 dodatkowych operacji lotniczych, przejmując obsługę blisko 7 tys. pasażerów. Jak podał, spowodowało to chwilowy wzrost ruchu w Katowicach, gdzie średnio w sezonie obsługiwanych jest 30-35 tys. osób dziennie, o ok. 30 proc.

Konsekwencje zniesienia limitu płynów

Szef GTL odniósł się też to zniesienia na lotniskach w Krakowie, Poznaniu i Lublinie limitów dot. m.in. przewozu płynów w bagażu podręcznym, co wiązało się z decyzjami Komisji Europejskiej i zainstalowaniem w tych portach odpowiednich skanerów. Takie rozwiązanie ma zwiększać przepustowość kontroli bezpieczeństwa o 20-30 proc.

Tomasik zastrzegł, że Katowice Airport w ostatnich latach inwestowało w skanery, które są nadal dopuszczone do użytku. Zapowiedział stopniową ich wymianę od przyszłego roku, jednak wyłącznie w terminalu B, obsługującym wyloty Schengen. Wymiana w terminalu A, który obsługuje wyloty no Schengen, nie jest możliwa ze względu na jego rozmiary.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W ub. roku odprawiono tam 6,39 mln pasażerów, wcześniej rekordowy był 2023 r., gdy obsłużono 5,61 mln podróżnych. W tym roku oczekiwane jest przekroczenie granicy 7 mln obsłużonych osób. Katowice są krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych w Polsce lotnisk cargo.