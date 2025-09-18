Co najmniej trzech żołnierzy zostało rannych w wyniku eksplozji granatu szkoleniowego w bazie wojskowej Tancos w środkowej Portugalii. Dowództwo armii wszczęło śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Portugalscy żołnierze. Zdjęcie ilustracyjne / DANIEL MIHAILESCU / AFP / East News

Co wiadomo o wypadku?

Do tragicznego zdarzenia, jak sprecyzowano, doszło w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.

Według dowództwa portugalskiej armii uruchomiono już śledztwo służące ustaleniu przyczyn i okoliczności eksplozji w bazie wojskowej w Tancos.

Portugalskie dowództwo w komunikacie wyjaśniło, że do tragicznego zdarzenia doszło z udziałem żołnierzy Pułku Spadochronowego "w trakcie wykonywanych przez nich czynności logistycznych", polegających na rozdzielaniu pocisków i granatów instruktażowych.

Ranni żołnierze

Przekazano, że jeden z żołnierzy z poważnymi obrażeniami ręki został przetransportowany do lizbońskiego szpitala im. św. Józefa. Nie zagraża mu utrata życia.

Drugi z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala w Abrantes, w centralnej części kraju. Trzeciego opatrzono na miejscu.

W znajdującej się w tymże mieście jednostce wojskowego wsparcia kryzysowego doszło w sobotę do śmierci 24-letniego żołnierza na skutek rany postrzałowej.