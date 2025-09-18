Susan Monarez, odwołana po niespełna miesiącu pracy szefowa amerykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, podczas przesłuchania w Senacie ostro skrytykowała podejście sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy’ego jr. Jej zdaniem forsowane przez niego zmiany w polityce szczepień mogą doprowadzić do nawrotu groźnych, dawno zapomnianych chorób i poważnie zagrozić bezpieczeństwu najmłodszych.

Monarez została zwolniona po 29 dniach pracy, ponieważ odmówiła poparcia zmian w harmonogramie szczepień bez wcześniejszej analizy naukowej oraz akceptacji panelu ekspertów sceptycznych wobec szczepień, wskazanych przez Kennedy’ego.

Według Monarez, działania Kennedy’ego są niepoparte dowodami naukowymi i mogą narazić społeczeństwo na niepotrzebne ryzyko, podczas gdy sam Kennedy twierdzi, że zwolnił ją z powodu braku zaufania.

Susan Monarez wystąpiła w środę przed senacką komisją zdrowia, opowiadając o okolicznościach jej zwolnienia przez Roberta F. Kennedy'ego jr. po zaledwie 29 dniach pracy. Jak stwierdziła, przyczyną dymisji była m.in. jej niezgoda na akceptowanie w ciemno panelu ds. szczepień złożonych ze sceptycznych wobec szczepionek osób wskazanych przez sekretarza zdrowia.

Wedle jej zeznań, Kennedy miał jej powiedzieć, by poparła zmiany w harmonogramie szczepień dziecięcych jeszcze przed obradami ekspertów i analizy danych naukowych na ten temat. Panel ma się zebrać w czwartek i podjąć decyzję m.in. na temat dziecięcych szczepień na żółtaczkę typu B, ospę wietrzną oraz Covid-19.

Odmówiłam zobowiązania się do zatwierdzenia zaleceń dotyczących szczepień bez dowodów, zwolnienia urzędników bez powodu lub podania się do dymisji - powiedziała była urzędniczka. Zeznała też, że znany z antyszczepionkowych poglądów Kennedy oskarżał pracowników Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) o "zabijanie dzieci".

Polityka Kennedy'ego zagraża zdrowiu dzieci

Stwierdziła jednak, że to podejście Kennedy'ego, niepoparte danymi z badań, naraża dzieci i całe Stany Zjednoczone na powrót takich chorób jak polio czy krztusiec. Możliwe, że choroby, którym można zapobiec, powrócą i że nasze dzieci będą cierpieć z powodu rzeczy, na które nie powinny cierpieć - powiedziała.

Monarez wystąpiła przed senacką komisją zdrowia niecałe dwa tygodnie po tym, jak swoje świadectwo wygłosił Kennedy. On stwierdził, że zwolnił byłą szefową CDC, bo ta powiedziała mu, że nie jest osobą godną zaufania.