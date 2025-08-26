Policjanci z Gliwic zakończyli poszukiwania 11-latka, który w poniedziałek uciekł z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec jest cały i zdrowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

25 sierpnia, około godziny 14:00, 11-latek samowolnie oddalił się z miejsca pobytu. Najprawdopodobniej wyszedł przez ogrodzenie.

Chłopiec został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym w Gliwicach, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach - powiedziała PAP w środę nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony, cały i zdrowy - dodała policjantka.

Jak zaznacza policja, po raz kolejny w tego typu sprawie ogromne znaczenie miała pomoc internautów oraz mieszkańców, którzy udostępniali komunikat i przekazywali informacje mogące przyczynić się do odnalezienia dziecka.