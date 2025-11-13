Beżowe, minimalistyczne święta Bożego Narodzenia przechodzą do historii! W 2025 roku TikTok i media społecznościowe podbijają dekoracje inspirowane nostalgicznie luksusowym stylem lat 90. W tym roku nasze domy zamienią się w przytulne i pełne kolorów enklawy wprost z filmów o Kevinie samym w domu. Skąd ta zmiana? I jak wprowadzić ją do własnego mieszkania - nawet bez fortuny i rezydencji na przedmieściach? Podpowiadamy!

Jak modnie przystroić dom i ubrać choinkę na Boże Narodzenie? Poznaj trend 2025 roku / Shutterstock

Zapomnij o minimalizmie - w 2025 króluje kolorowy, przytulny styl inspirowany latami 90. i amerykańską nostalgią.

Dominują głębokie czerwienie, leśne zielenie, krata i aksamit, a dekoracje to m.in. vintage’owe pluszaki, girlandy z sosnowych gałązek i tradycyjne skarpety.

Trend zdobywa TikToka - hashtag #ralphlaurenchristmas wzrósł o 3000 proc., a efekt osiągniesz niskim kosztem, stawiając na ciekawe dodatki i warstwy tekstur.

Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo odmienić swoje wnętrze i poczuć magię prawdziwych świąt Bożego Narodzenia? Sprawdź cały artykuł!

Beżowy minimalizm? To już przeszłość!

Jeszcze niedawno Instagram i Pinterest zalewały zdjęcia neutralnych, minimalistycznych dekoracji świątecznych: białe światełka, kremowe skarpety na prezenty, gołe choinki i wnętrza, które bardziej przypominały katalogi luksusowych mebli niż ciepłe, rodzinne domy. Estetyka "cichego luksusu" - jak nazywano ten trend - przez kilka sezonów rządziła świątecznymi inspiracjami, a domy celebrytów stawały się wzorem do naśladowania.

W tym roku wszystko się zmienia. Beż ustępuje miejsca kolorom, teksturom i wyrazistym akcentom, przywołującym na myśl święta z amerykańskich filmów lat 90. - te, które pamiętamy z dzieciństwa, nawet jeśli znamy je tylko z ekranu.

Ralph Lauren Christmas - święta jak z filmu

Nowy trend zyskał nazwę "Ralph Lauren Christmas" i jest inspirowany wystawami świątecznymi słynnego amerykańskiego projektanta. To styl, który emanuje ciepłem, luksusem i nostalgią. Wnętrza dekoruje się tu zielonymi poduszkami w kratę, aksamitnymi wstążkami, girlandami z sosnowych gałązek, tradycyjnymi skarpetami na prezenty i srebrnymi pamiątkami rodzinnymi.

Centralne miejsce zajmuje ogromna choinka, często ozdobiona vintage’owymi pluszowymi misiami, a całość dopełnia zapach świeżych pierników - nawet jeśli tylko z dyfuzora.

Według danych TikToka, hashtag #ralphlaurenchristmas zanotował w ostatnim miesiącu wzrost popularności o 3000 procent, a w sieci nie brakuje poradników, jak osiągnąć ten efekt niskim kosztem. Wbrew pozorom, nie potrzeba fortuny ani willi na przedmieściach.

Czerwony, kratka i plusz - do łask wracają kolory i tekstury

Ozdoby na choinkę i do domu na Boże Narodzenie? Wystarczą dodatki z lokalnych sklepów lub centrum ogrodniczego / Shutterstock

Klucz tkwi w nostalgii i uniwersalności. Trend łączy świąteczne kolory, takie jak głębokie czerwienie, leśne zielenie, czekoladowe brązy oraz tradycyjne wzory, takie jak tartan i krata, tworząc ciepły, przytulny dom.

Świąteczny maksymalizm nie oznacza jednak chaosu. To starannie przemyślany eklektyzm, który opiera się na warstwach: pledy w kratę, aksamitne poduszki, świeczniki w stylu vintage, a wszystko to w towarzystwie ciepłego oświetlenia i naturalnych materiałów.

Jak osiągnąć efekt "Ralph Lauren Christmas" we własnym domu?

To łatwiejsze, niż się wydaje - wystarczy odrobina zaangażowania i kreatywności. Nie trzeba inwestować w drogie meble: wystarczą dodatki z lokalnych sklepów lub centrum ogrodniczego, kilka starannie dobranych elementów, takich jak pled w kratę, świecznik w stylu vintage, aksamitna poduszka w głębokiej zieleni. To razem może całkowicie zmienić atmosferę.

Ważne jest też, by nie bać się wyrazistych kolorów i wzorów. Zamiast minimalistycznych, jednolitych dekoracji, postawmy na bogactwo faktur, ciepło i domową atmosferę. To powrót do świąt, które pachną piernikami, a nie nową farbą na ścianach.