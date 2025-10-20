Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach oraz Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu otrzymają łącznie 14 milionów złotych z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup 16 nowych ambulansów, które mają wzmocnić flotę ratowniczą regionu.

Śląskie pogotowia ratunkowe otrzymają 16 nowych karetek/Zdjęcie ilustracyjne / Dawid Wolski / East News

Z przyznanej kwoty, WPR w Katowicach przeznaczy 10 milionów złotych na zakup 10 karetek, natomiast RPR w Sosnowcu - 6 milionów złotych na 6 pojazdów.

Nowe ambulanse trafią do największych jednostek ratowniczych w województwie śląskim, gdzie obecnie działa 107 karetek.

Podpisanie umowy i zapowiedzi dalszego wsparcia

Umowę podpisali wojewoda śląski Marek Wójcik oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Wojewoda zapowiedział, że wsparcie obejmie również powiatowe pogotowia ratunkowe na północy i południu regionu. Do końca roku liczba nowych karetek jeszcze się zwiększy, aby flota ratownicza w całym województwie była jak najbardziej nowoczesna - podkreślił.

Marszałek Wojciech Saługa przypomniał z kolei, że "żywotność ambulansów wynosi zaledwie 5-6 lat, co wymaga stałych inwestycji w odnowę floty".

Samorząd województwa planuje dodatkowo zakup 10 kolejnych karetek ze środków własnych.

Rządowy program wsparcia służb ratunkowych

Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje w latach 2025-2026 wydatki w wysokości prawie 34 miliardów złotych.

Program obejmuje m.in. wsparcie służb ratunkowych, tworzenie Korpusu Obrony Cywilnej, modernizację schronów, utrzymanie zapasów strategicznych, edukację społeczeństwa oraz rozwój systemów łączności i alarmowania.



