Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie z Siemianowic Śląskich, który zmienił życie swojej rodziny w koszmar. 37-latek przez blisko 2 lata znęcał się nad partnerką i trójką dzieci - jednym z nich rzucał o łóżko.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną / KMP Siemianowice Śląskie / Policja

Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak kolejny raz pobił swoją partnerkę. Para wychowywała troje dzieci w wieku roku, trzech i 12 lat. 37-latek jest ojcem jednego z nich.

Według ustaleń policjantów mężczyzna znęcał się nad rodziną przez blisko 2 lata. Wielokrotnie straszył i popychał swoich najbliższych. Jednym z dzieci rzucał o łóżko. Szarpał je też za uszy tak mocno, że doprowadził do przerwania skóry w tej okolicy.

W czasie zatrzymania 37-latek był agresywny. W mieszkaniu znaleziono należące do niego narkotyki - prawdopodobnie amfetaminę.

37-latek usłyszał już zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad dziećmi i partnerką, posiadanie narkotyków oraz inne przestępstwa kryminalne.

Mężczyzna został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policja apeluje o to, by osoby, które doświadczają przemocy domowej, nie bały się szukać pomocy. Prosi też o reagowanie w sytuacjach, gdy widzimy, że komuś dzieje się krzywda.