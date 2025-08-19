Jeszcze w tym miesiącu część emerytów otrzyma czternaste emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnił, że w tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1878,91 zł brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wkrótce ruszy z wypłatą czternastek / Shutterstock

Czternasta emerytura w wysokości 1878,91 zł brutto zostanie wypłacona większości emerytów i rencistów we wrześniu, a niektórzy otrzymają ją już pod koniec sierpnia.

Świadczenie zostanie przyznane automatycznie, bez konieczności składania wniosków, i trafi do uprawnionych razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Ile otrzymają pozostali? Dowiesz się czytając dalszą część artykułu.

Wypłata czternastej emerytury – kiedy trafią pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że czternasta emerytura trafi do większości uprawnionych seniorów we wrześniu 2025 roku. Jednak część osób otrzyma dodatkowe środki już pod koniec sierpnia - dotyczy to tych, których termin wypłaty świadczeń przypada na pierwszy dzień miesiąca. W takich przypadkach środki zostaną przekazane do banków i placówek pocztowych jeszcze przed końcem sierpnia.



Komu przysługuje pełna czternastka?

W 2025 roku pełna wysokość czternastej emerytury wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile obecna minimalna emerytura. Całą kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wypłata nastąpi automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Seniorzy, których świadczenia przekraczają 2900 zł, ale nie są wyższe niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatek zostanie obniżony o tyle, o ile podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł. Przykładowo, osoba z emeryturą 3500 zł brutto otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli 1278,91 zł brutto.

Kto nie dostanie czternastki?

Czternasta emerytura nie przysługuje osobom, których świadczenie przekracza 4728,91 zł brutto. Dodatek nie zostanie również wypłacony, jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. Ponadto, osoby, które 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty (np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania), również nie otrzymają dodatkowego świadczenia.

Ile wyniesie czternastka "na rękę"?

Od czternastej emerytury ZUS odliczy składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W efekcie, kwota netto będzie się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej. Osoba pobierająca minimalną emeryturę otrzyma na rękę 1558,81 zł.

Czternasta emerytura jest wolna od zajęć komorniczych i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W przypadku renty wdowiej, ZUS przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze pod uwagę sumę wszystkich przysługujących świadczeń wypłacanych przez różne organy emerytalne lub rentowe.