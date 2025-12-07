Ponad 50 strażaków walczy z pożarem, który w nocy z soboty na niedzielę wybuchł w Będzinie. Pali się tam jedna z kamienic. Z budynku ewakuowano trzy osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do pożaru dwukondygnacyjnej kamienicy przy al. Hugona Kołłątaja w Będzinie (woj. śląskie) doszło przed godz. 3:00 w niedzielę.

Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, a następnie przedostał się na klatkę schodową; potem jeszcze zapaliło się poddasze i dach.

Zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. asp. Przemysław Kotnis przed godz. 6:00 w rozmowie z RMF FM informował, że pożar nie został jeszcze opanowany.

Reporter RMF FM Marcin Buczek przekazał, że w akcji gaśniczej bierze udział 18 zastępów PSP i OSP, czyli ponad 50 strażaków.

Przed przyjazdem ratowników z budynku samodzielnie ewakuowały się dwie osoby. Kolejną mieszkankę przy pomocy drabiny ewakuowali strażacy.

Była to kobieta ok. 70 lat, przekazano ją zespołowi ratownictwa medycznego. Została przetransportowana do szpitala - powiedział mł. asp. Przemysław Kotnis.