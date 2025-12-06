Jest tylko jedno takie miejsce i jeden taki jarmark - mówią organizatorzy Jarmarku Na Nikiszu. Na zabytkowym górniczym osiedlu w Katowicach Nikiszowcu od piątku do niedzieli trwa to wyjątkowe przedświąteczne wydarzenie. Oprócz pięknego rękodzieła jest też sporo smakołyków - zachęca reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Jarmark na Nikiszu 2025 / Nicole Makarewicz / RMF FM

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Bożonarodzeniowy Jarmark na Nikiszu co roku przyciąga mieszkańców i turystów, zachwyca wyjątkową atmosferą, zabytkową architekturą, pieknym rękodziełem i dobrym jedzeniem. Nie brakuje lokalnych wystawców i śląskich akcentów.

To kawałek historii, kawałek tradycji, zawsze coś nowego. Każdy wyjedzie zadowolony, szczęśliwy i na pewno wróci jeszcze raz. Trochę trzeba duszę nacieszyć, oko nasycić widokami i tym szczęściem, które tu jest. Coś wspaniałego - opowiadała naszej reporterce pani Grażyna, mieszkanka Nikiszowca.

Świąteczna atmosfera już po raz 18. wypełniła zabytkowe uliczki katowickiego Nikiszowca. Jarmark Na Nikiszu osiąga pełnoletność - wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz największych świątecznych atrakcji na Śląsku.

Organizatorzy nie kryją dumy i radości, podkreślając, że po tylu latach tworzenia tej niezwykłej historii, przyszedł czas na świętowanie dojrzałości: "W końcu osiągnęliśmy dojrzałość. Po tylu latach tworzenia tej niezwykłej historii i budowania wyjątkowej marki doszliśmy do tego ważnego momentu - dorosłości. Radość, duma, ale także pewna stabilizacja - w najlepszym tego słowa znaczeniu".

Nowością jarmaku jest spektakularny Drone Light Show - pokaz świetlny, który rozświetli niebo nad osiedlem i na pewno pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Nie brakuje też klasycznych atrakcji, które zyskały już miano kultowych, jak choćby występ orkiestry dętej "Wieczorek". Dla najmłodszych przewidziano bogaty program animacji i zabaw.

Jarmark Na Nikiszu to prawdziwy raj dla miłośników świątecznych smaków i aromatów. Na licznych stoiskach wystawców można znaleźć nie tylko wyjątkowe rękodzieło, ale również regionalne specjały, przetwory, wina, nalewki i miody. Na gości czekają stoiska z biżuterią, zabawkami, książkami oraz świątecznymi ozdobami.

Niezwykły jarmark trwa do niedzielnego wieczora. Wydarzenie jak co roku objęte jest patronatem medialnym RMF FM.