Ponad 60 strażaków w kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej walczyło z pożarem kamienicy w Będzinie. Ogień po kilku godzinach został opanowany, trwa dogaszanie. Z budynku ewakuowano trzy osoby, przy czym jedna z nich trafiła do szpitala.

Pożar dwukondygnacyjnej kamienicy w Będzinie / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie /

Do pożaru dwukondygnacyjnej kamienicy przy al. Hugona Kołłątaja w Będzinie (woj. śląskie) doszło przed godz. 3:00 w niedzielę.

Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, a następnie przedostał się na klatkę schodową; potem jeszcze zapaliło się poddasze i dach.

Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, ale przeniósł się na poddasze i dach / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie /

Przed godz. 8:00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie poinformowała, że pożar został opanowany. "Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska oraz szczegółowe przeszukiwanie obiektu" - przekazano.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z ogniem walczyło 18 zastępów PSP i OSP, czyli około 65 strażaków.

Ewakuowano trzy osoby

Kamienicę zamieszkiwały trzy osoby - dwie z nich samodzielnie opuściły budynek przed przyjazdem straży pożarnej, natomiast trzecią osobę przy pomocy drabiny - z balkonu - ewakuowali strażacy.

Jedna z kobiet, która opuściła budynek o własnych siłach, została przewieziona do szpitala.

Przyczyny wybuchu pożaru będzie ustalać policja.