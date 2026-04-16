Do 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który podpalił wiatę śmietnikową w Katowicach. Wzniecony przez niego ogień przeniósł się na zaparkowane w pobliżu auta. Straty oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KMP Katowice / Policja

19-latek podpalił wiatę śmietnikową przy ul. Świdnickiej w Katowicach. Ogień szybko rozprzestrzenił się na zaparkowane w pobliżu auta i zniszczył aż 9 pojazdów.

Młody mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia i chuligański występek - usłyszał w tej sprawie 10 zarzutów. Straty po pożarze, który wywołał, oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych.

Katowicka policja informuje, że 19-latek ma na koncie jeszcze jeden konflikt z prawem. Chodzi o usiłowanie oszustwa na szkodę banku, którego dopuścił się w lutym.

Podpalacz nie został tymczasowo aresztowany. W jego przypadku zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policji. Mężczyzna otrzymał też zakaz opuszczania kraju.

19-latkowi grozi do 8 lat więzienia.