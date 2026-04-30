Pojawiły się nowe maksymalne ceny paliw. Będą obowiązywać od piątku 1 maja aż do poniedziałku 4 maja włącznie. Sprawdź, ile będziemy płacić na stacjach w majówkę.

Ile będą kosztować paliwa w majówkę?

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii od piątku do poniedziałku (1-4 maja) benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,46 zł/l, benzyna 98 - 6,96 zł/l, a olej napędowy - 7,31 zł/l.

Oznacza to wyraźny wzrost cen wszystkich paliw. W czwartek 30 kwietnia maksymalne ceny paliw to 6,28 zł za litr benzyny 95; 6,77 zł za litr benzyny 98, a także 7,14 zł za litr oleju napędowego.

Ceny ropy znów rosną

Ceny ropy naftowej znów rosną na światowych rynkach . W czwartek o poranku baryłka ropy Brent zanotowała cenę ok. 113 dol., a ropy teksańskiej - ok. 109 dol. Z kolei ceny ropy Brent na ICE w kontraktach na czerwiec wyniosły aż 123,61 dol. za baryłkę. Jak informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, rynek obawia się dalszych podwyżek i trwającej wojny.

Zmiany cen to także efekt tego, że na rynek dotarły informacje, że prezydent USA Donald Trump rozważa opcje militarne wobec Iranu. Ceny ropy rosły już wcześniej w środę po doniesieniach, że Waszyngton przygotowuje się do przedłużonej blokady ruchu statków z i do irańskich portów.

Nadchodzi maj, a z nim zmiany na stacjach

Już od 1 maja stacje sprzedawać będą letnią wersję benzyny. W przypadku tego paliwa różnice sezonowe dotyczą głównie lotności paliwa.

Zimowa benzyna zawiera bowiem więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika podczas mrozów. Z kolei letnia odmiana benzyny charakteryzuje się mniejszą lotnością, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa - wysoka lotność w cieplejszych miesiącach mogłaby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje podczas tankowania.

Najbardziej wrażliwy na niskie temperatury jest diesel. Sprzedaż letniej wersji tego paliwa rozpoczęła się w Polsce już 16 kwietnia. W przypadku aut z instalacją gazową również stosuje się sezonowe mieszanki.

W Polsce sprzedaż paliw sezonowych jest obowiązkowa i regulowana przez normy PN-EN 590 (olej napędowy) oraz PN-EN 228 (benzyna).

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.