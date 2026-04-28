Minutą ciszy rozpoczęło się wtorkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie, zaczynając trzydniowe obrady, uczcili pamięć tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. W jego pogrzebie przewidywany jest udział najważniejszych osób w państwie. Policja dementuje zaś nieprawdziwe informacje udostępniane w internecie z rzekomymi kulisami tragedii.

Sejm uczcił minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki / Leszek Szymański / PAP

We wtorek po godz. 10:00 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie.

Obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie wobec potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu poszukującego porozumienia (...). Zginął dobry człowiek - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.