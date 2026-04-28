Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego potrącenia posła Łukasza Litewki został zwolniony z tymczasowego aresztu. Jak dowiedział się w prokuraturze reporter RMF FM Marcin Buczek, mężczyzna wpłacił poręczenie majątkowe, co było podstawą do zwolnienia. Prokuratura jednak nie daje za wygraną i domaga się ponownego aresztowania podejrzanego.

Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Lewicy Łukasza Litewki / Art Service / PAP

57-letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego potrącenia posła Łukasza Litewki został zwolniony z tymczasowego aresztu. Mężczyzna odzyskał wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego, zgodnie z decyzją sądu. Prokuratura domaga się jednak ponownego, bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Wczoraj złożyła zażalenie na decyzję sądu i oczekuje teraz na wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie. Zajmie się nią Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

Na razie nie wiadomo, kiedy zapadnie ostateczna decyzja dotycząca dalszego losu podejrzanego.

Śmierć posła Litewki

Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia około godziny 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec 57-letniego kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Areszt ma charakter warunkowy - w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, podejrzany będzie mógł opuścić areszt, zostanie objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.

Łukasz Litewka - poseł, społecznik, człowiek o wielkim sercu

Łukasz Litewka był posłem Lewicy i zasłynął z licznych akcji charytatywnych oraz działalności społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci, ratowanie zwierząt, a także reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, organizując zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc dla ofiar wypadków.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Litewka zwrócił uwagę opinii publicznej nietypową inicjatywą - na swoich plakatach wyborczych umieścił wizerunki psów czekających na adopcję z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i numerem kontaktowym. Po zakończeniu kampanii banery wykorzystano jako materiał docieplający boksy schroniskowe.