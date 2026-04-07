Zarzut popełnienia pięciu zbrodni wojennych usłyszy 47-letnie Ben Roberts-Smith - australijski żołnierz odznaczony za służbę w Afganistanie. Mężczyzna został dziś aresztowany na lotnisku w Sydney. Kilkanaście lat temu okrzyknięto go bohaterem narodowym - właśnie za jego służbę w Afganistanie.

Ben Roberts-Smith / SAEED KHAN/AFP/East News / East News

47-letni Ben Roberts-Smith, były żołnierz australijskich sił specjalnych, został dziś aresztowany na lotnisku w Sydney.

Australijska Policja Federalna poinformowała, że mężczyzna usłyszy zarzuty popełnienia pięciu zbrodni wojennych podczas służby w Afganistanie w latach 2009-2012.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Byłemu żołnierzowi grozi dożywocie

Prosto z lotniska mężczyzna został przewieziony do sądu. Ma usłyszeć zarzut popełnienia pięciu zbrodni wojennych w związku z zabójstwem pięciu osób w Afganistanie w latach 2009-2012 - poinformowała Australijska Policja Federalna. Za każdą z tych zbrodni grozi mu dożywocie.

Roberts-Smith otrzymał kilka najwyższych odznaczeń wojskowych, w tym Krzyż Wiktorii, za swoje działania podczas sześciu zmian w Afganistanie w latach 2006-2012. Został wtedy okrzyknięty bohaterem narodowym.

Jedną z ofiar żołnierza miał być nieuzbrojony afgański nastolatek

Pierwsze doniesienia o tym, że podczas służby mógł popełniać zbrodnie, zaczęły się pojawiać w 2018 r. w serii artykułów australijskich gazet. Wśród najpoważniejszych oskarżeń, jakie pojawiły się w mediach, znalazły się zarzuty, że Roberts-Smith miał zastrzelić nieuzbrojonego nastolatka afgańskiego oraz zrzucić z klifu skutego kajdankami mężczyznę, a następnie rozkazać jego rozstrzelanie.

Roberts-Smith od początku zaprzeczał tym informacjom. Wytoczył mediom proces o zniesławienie. Sędzia Sądu Federalnego orzekł w 2023 roku, że gazety udowodniły cztery z sześciu postawionych przez siebie zarzutów o morderstwo. Ostateczna apelacja została odrzucona przez Sąd Najwyższy we wrześniu 2025 roku.

Na zorganizowanej dzoś po aresztowaniu 47-latka konferencji prasowej policja podkreśliła, że Roberts-Smith miał osobiście dokonać zabójstw lub wydawać rozkazy swoim podwładnym.

Kilkadziesiąt kolejnych śledztw ws. zbrodni australijskich żołnierzy

Śledztwo przeciwko Roberts-Smithowi prowadziła Federalna Policja Australijska wraz z Biurem Specjalnego Śledczego (OSI), utworzonym do badania zarzutów o zbrodnie wojenne w Afganistanie. Jak podkreślił Ross Barnett, dyrektor śledczy OSI, "proces był skomplikowany i czasochłonny, ponieważ nie mieliśmy dostępu do miejsc zbrodni ani dowodów, takich jak zdjęcia, plany miejsc, zabezpieczone pociski czy analiza plam krwi".

Obecnie OSI i AFP prowadzą 53 śledztwa w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez żołnierzy ADF w Afganistanie. Jeśli dowody wskażą na konieczność postawienia zarzutów kolejnym osobom, możecie być pewni, że tak się stanie - zapewnił Ross Barnett.