Firma P.A. Nova zwyciężyła w konkursie na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenów po kopalni Wujek w Katowicach. Wyniki konkursu posłużą do opracowania dokumentów planistycznych, które określą nowe funkcje obszaru. Chronione ma być także dziedzictwo historyczne zakładu.

Katowice: Wybrano koncepcję zagospodarowania terenów kopalni Wujek (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nowa dzielnica na 100 hektarach

Konkurs, ogłoszony przez katowicki samorząd w grudniu 2025 roku, obejmował około 100 hektarów terenów położonych między torami kolejowymi, ulicami Ligocką i Mikołowską oraz autostradą A4. Kluczowym założeniem zwycięskiej koncepcji było wyjście poza ścisły obszar kopalni i powiązanie nowej dzielnicy z resztą miasta, w tym z centrum Katowic i nowym stadionem miejskim.

Projektanci zaproponowali, by usługi skoncentrować w północnej części, przy autostradzie i linii kolejowej, a zabudowę mieszkaniową ulokować na południe od kopalni. Funkcje naukowe i kulturalne mają powstać w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych budynków kopalni, z możliwością budowy nowych obiektów. W południowej części przewidziano przestrzeń sportową.

Instagram Post

Komunikacja i ochrona dziedzictwa

Projekt przewiduje nowe połączenia komunikacyjne, m.in. z ulicą Załęską Hałdy oraz wewnętrzną drogę obsługującą teren. Wiceprzewodnicząca sądu konkursowego, architekt miasta Katowice Aleksandra Tomkiewicz, podkreśliła, że zwycięska praca najlepiej realizuje ideę zwartego miasta, łącząc potencjał dziedzictwa przemysłowego z potrzebą zachowania pamięci o najnowszej historii.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaznaczył, że zagospodarowanie terenów pokopalnianych to proces na 30-40 lat, a zwycięska koncepcja będzie głównym drogowskazem dla przyszłych planów.

"Do 21 kwietnia w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności można oglądać wystawę prac pokonkursowych" - poinformował prezydent.

Dziedzictwo i pamięć

Tereny kopalni Wujek są atrakcyjne ze względu na lokalizację i istniejącą infrastrukturę. Miasto planuje, by poza funkcjami mieszkaniowymi, znalazły się tam także przestrzenie kulturalne, naukowe i usługowe. Przed ogłoszeniem konkursu współpracę w sprawie przyszłości tego obszaru zadeklarowały Polska Grupa Górnicza, samorządy Katowic i województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Kopalnia Wujek to miejsce szczególne w historii Polski - 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji strajku zginęło tam dziewięciu górników. Pamięć o tych wydarzeniach pielęgnuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które działa w dawnych budynkach kopalni. Trwa rozbudowa jego siedziby, a Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę objęcia ochroną konserwatorską siedemnastu historycznych obiektów kopalni.