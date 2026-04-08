Donald Trump zapowiedział zacieśnienie współpracy z Iranem w sprawie likwidacji podziemnych zapasów wysoko wzbogaconego uranu oraz wstrzymania dalszego wzbogacania materiałów nuklearnych. Prezydent USA zadeklarował również gotowość do rozmów na temat złagodzenia sankcji wobec Teheranu.

"Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu! Nie będzie wzbogacania uranu, a Stany Zjednoczone, współpracując z Iranem, wykopią i usuną cały głęboko zakopany (bombowce B-2) 'pył' nuklearny" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Odniósł się w ten sposób do posiadanych przez Iran zapasów ponad 400 kg wysoko wzbogaconego uranu, który - jak się uważa - po ubiegłorocznych uderzeniach na instalacje jądrowe zakopany jest pod ziemią m.in. w Isfahanie i Natanz.

Amerykański prezydent dodał, że zapasy znajdują się pod "bardzo rygorystycznym nadzorem satelitarnym"; stwierdził, że od ubiegłego roku Iran nie podejmował wobec nich żadnych działań. "Rozmawiamy i będziemy rozmawiać z Iranem o złagodzeniu ceł i sankcji. Wiele z 15 punktów zostało już uzgodnionych" - przyznał, odnosząc się do dalszych negocjacji pokojowych.

Dwutygodniowe zawieszenie broni

Przypomnijmy, że przywódca USA w nocy z wtorku na środę zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny".

Według mediów, amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w Islamabadzie, stolicy Pakistanu.

