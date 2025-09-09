Dwie osoby nie żyją - to tragiczny bilans wypadku lotniczego, do którego doszło we wsi Lipowa w powiecie żywieckim w województwie śląskim.

/ RMF FM

Informację o tragedii, do której doszło dzisiaj rano w Lipowej pod Żywcem na Śląsku - w okolicach małego, sportowego lotniska - dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby.

O godz. 9.36 dostaliśmy zgłoszenie, że doszło do wypadku lotniczego. Dwie osoby zginęły na miejscu. Maszyna przy lądowaniu uległa awarii - nie wiemy, z jakich przyczyn - i się rozbiła. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Następnie znaleźli dwa ciała osób, które znajdowały się w samolocie - powiedział RMF FM kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Na miejscu pracuje aktualnie 6 zastępów straży pożarnej, policja oraz prokurator.