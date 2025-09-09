Groźne zdarzenie w Kluczborku (Opolskie). 21-letni kierowca bmw, jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek mieszkalny. W wyniku kolizji uszkodzony został także gazociąg.
Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 września na ulicy Moniuszki w Kluczborku (Opolskie).
Według ustaleń policji młody kierowca bmw zaczął wyprzedzać tuż przed przejściem dla pieszych, stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek mieszkalny.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległ również gazociąg.
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a sprawca doznał jedynie ogólnych potłuczeń.
Policjanci przebadali 21-latka na zawartość alkoholu - był trzeźwy.
Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie otrzymał mandaty na łączną kwotę 4 tys. zł oraz 28 punktów karnych.
Teraz mężczyzna musi się liczyć z koniecznością utraty prawa jazdy, ponownym przejściem badań, ukończeniem kursu i zdaniem egzaminu.