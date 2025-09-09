Premier Francji Francois Bayrou przybył do Pałacu Elizejskiego, by złożyć dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona. To efekt przegranego głosowania nad wotum zaufania w parlamencie.

Francois Bayrou / YOAN VALAT / PAP/EPA

Premier Francois Bayrou przybył do Pałacu Elizejskiego krótko przed godz. 13.30. Pełnił funkcję przez prawie dziewięć miesięcy - został powołany na szefa rządu 13 grudnia 2024 roku.



Po przyjęciu dymisji Bayrou będzie teraz zarządzał sprawami bieżącymi w oczekiwaniu na mianowanie przez prezydenta jego następcy.

Przeciwko udzieleniu rządowi Bayrou wotum zaufania głosowało w poniedziałek 364 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu), a za - 194 posłów. Wstrzymało się zaś piętnastu.

We wtorek rano Bayrou przyjechał do siedziby kancelarii premiera. Tego dnia w dzienniku urzędowym ukazały się ostatnie decyzje rządu, dotyczące m.in. obniżki VAT na panele słoneczne i wsparcia przy instalacji pomp ciepła.



Pałac Elizejski poinformował w poniedziałek, że prezydent Emmanuel Macron mianuje nowego premiera w najbliższych dniach.

Bayrou był piątym szefem rządu od początku drugiej kadencji prezydenckiej Macrona, czyli od 2022 roku.