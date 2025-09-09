"Na randkę z modliszką się nie wybieram" - powiedział minister energii Miłosz Motyka z PSL, odpowiadając na pytanie naszego słuchacza o to, czy możliwa jest ewentualna koalicja ludowców z PiS-em. "Nie ma mowy" - to z kolei zdanie gościa Porannej rozmowy w RMF FM na temat sojuszu z Konfederacją. "Środowisko narodowe ciągnie do PiS-u" - podsumował Motyka. Czy natomiast za dwa lata PSL ponownie może się znaleźć na listach z Koalicją Obywatelską?

Minister energii Milosz Motyka i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz / Adam Burakowski/East News / East News

PiS prowadzi politykę "pasożytniczą"

Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz - w takim łagodnym tonie Miłosz Motyka, który był we wtorek gościem Porannej rozmowy w RMF FM, rozpoczął swoją konkluzję na temat ewentualnej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prawem i Sprawiedliwością. Potem jednak nie szczędził gorzkich słów, mówiąc, że PiS chciało koalicji, "kiedy jej potrzebowało", a gdy "potrzebuje jej Polska", nie jest już takie chętne do porozumienia.

Wiemy, jak kończą się koalicje z PiS-em. Wszyscy wiedzą. Wie Porozumienie, wie Suwerenna Polska, wie Samoobrona, wie LPR. PiS jest partią, która traktuje koalicję jako wykorzystanie środków państwa i partii, z którą współpracuje, do żywienia siebie, a my się na taką pasożytniczą politykę nie zgadzamy. Na randkę z modliszką się nie wybieram – powiedział Miłosz Motyka.

Dodał, że działania polityków PiS w przestrzeni publicznej "to czysty hejt". Nie tylko w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale i innych. Mówię na przykład o tym, co robi pan minister Błaszczak, który ewidentnie ma jakiś syndrom "odstawienniczy" i kompleks Władysława Kosiniaka-Kamysza - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Czy koalicja PSL z Konfederacją jest możliwa?

Odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnej koalicji ludowców z Konfederacją, polityk PSL wykluczył ją, ale o współpracy powiedział, że "zależy, z którą jej częścią".

Środowisko narodowe ciągnie do PiS-u - powiedział Miłosz Motyka, mając na myśli to skupione wokół Krzysztofa Bosaka, a nie Sławomira Mentzena.

Jeżeli chodzi o współpracę merytoryczną, jeżeli chodzi o też pracę nad konkretnymi programowymi aspektami, deregulacja jest tutaj przykładem, wsparcie dla przedsiębiorców, kwestię składki zdrowotnej, to ta liberalna część, która jest bardziej wolnorynkową, gospodarczą, bardziej jest skora do współpracy niż środowisko narodowe - podkreślił minister energii.

Minister energii Miłosz Motyka we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM / RMF FM

Dzisiaj nie rozmawiamy o formule startu przed wyborami w 2027 roku - tak z kolei Motyka odpowiedział na pytanie o ewentualną koalicję z KO.