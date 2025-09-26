We wtorek w Węgrowie (Mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca audi śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 80-letnią kobietę. Mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie. Sprawca został objęty policyjnym dozorem. Trwa śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Tragedia na pasach w Węgrowie

Do wypadku doszło we wtorek 23 września, kilka minut przed godziną 13:00 na ulicy Bohaterów Warszawy w Węgrowie. Jak wynika z ustaleń policji, młody kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa 80-letniej pieszej, która przechodziła przez oznakowane przejście. Na miejscu natychmiast podjęto reanimację, jednak życia 80-letniej mieszkanki Węgrowa nie udało się uratować.

Jak relacjonują funkcjonariusze, kierowca jadący z naprzeciwka zatrzymał się, by umożliwić kobiecie bezpieczne przejście przez jezdnię. W tym momencie młody kierowca audi nie zachował należytej ostrożności i potrącił pieszą. Policja przekazała, że 20-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego był trzeźwy. Zatrzymano mu prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. 20-latek trafił do policyjnego aresztu. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonując oględziny oraz zabezpieczając ślady.

Śledztwo i zarzuty

Młodemu kierowcy przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru. Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Funkcjonariusze zwrócili się do kierowców i pieszych z apelem o rozwagę na drogach oraz przypomnieli o konieczności zachowania wzmożonej czujności przy przejściach dla pieszych: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych - podkreślili policjanci.