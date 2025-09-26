We wtorek w Węgrowie (Mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca audi śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 80-letnią kobietę. Mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie. Sprawca został objęty policyjnym dozorem. Trwa śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia.
Do wypadku doszło we wtorek 23 września, kilka minut przed godziną 13:00 na ulicy Bohaterów Warszawy w Węgrowie. Jak wynika z ustaleń policji, młody kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa 80-letniej pieszej, która przechodziła przez oznakowane przejście. Na miejscu natychmiast podjęto reanimację, jednak życia 80-letniej mieszkanki Węgrowa nie udało się uratować.
Jak relacjonują funkcjonariusze, kierowca jadący z naprzeciwka zatrzymał się, by umożliwić kobiecie bezpieczne przejście przez jezdnię. W tym momencie młody kierowca audi nie zachował należytej ostrożności i potrącił pieszą. Policja przekazała, że 20-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego był trzeźwy. Zatrzymano mu prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. 20-latek trafił do policyjnego aresztu. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonując oględziny oraz zabezpieczając ślady.
Młodemu kierowcy przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru. Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Funkcjonariusze zwrócili się do kierowców i pieszych z apelem o rozwagę na drogach oraz przypomnieli o konieczności zachowania wzmożonej czujności przy przejściach dla pieszych: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych - podkreślili policjanci.