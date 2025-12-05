Dramat biograficzny "Jackie" to poruszająca opowieść o życiu Jacqueline Kennedy, jednej z najbardziej rozpoznawalnych Pierwszych Dam w historii Stanów Zjednoczonych. Film, w którym główną rolę zagrała Natalie Portman, zdobył uznanie krytyków i trzy nominacje do Oscarów. Produkcję będzie można obejrzeć 5 grudnia TVP Historia o godzinie 22:25.

Biograficzny dramat "Jackie" z Natalie Portman – premiera w TVP2 już 24 listopada fot. Alamy / PAP

Film "Jackie" przedstawia dramatyczne losy Jacqueline Kennedy po zamachu na jej męża, prezydenta USA.

W rolę główną wcieliła się Natalie Portman, która za swoją kreację otrzymała nominację do Oscara.

Emisja filmu odbędzie się 5 grudnia o 22:25 na TVP Historia.

Więcej ciekawostek kulturalnych znajdziesz na stronie RMF24.pl

Portret Pierwszej Damy - Jackie Kennedy na ekranie

"Jackie" to film biograficzny, który przenosi widzów do lat 60. XX wieku, ukazując losy Jacqueline Bouvier Kennedy - kobiety, która stała się ikoną stylu, klasy i siły w obliczu tragedii. Produkcja skupia się na najbardziej dramatycznym okresie jej życia, kiedy w 1963 roku podczas wizyty w Dallas zamordowany zostaje jej mąż, prezydent John F. Kennedy.

Wideo youtube

Życie w blasku fleszy i cieniu tragedii

Jacqueline Kennedy, od momentu objęcia przez jej męża urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1961 roku, przyciągała uwagę mediów i opinii publicznej na całym świecie. Jej elokwencja, wyczucie stylu oraz charyzma sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet swojej epoki. Jednak za fasadą elegancji kryła się osoba, która musiała zmierzyć się z ogromną tragedią - śmiercią ukochanego męża na jej oczach.



Walka o pamięć i godność

Po zamachu Jacqueline Kennedy stanęła przed trudnym zadaniem - nie tylko musiała poradzić sobie z osobistą żałobą, ale również zadbać o to, by pamięć o prezydencie Kennedy’m została odpowiednio uczczona. Wspólnie z Robertem F. Kennedym, bratem zmarłego prezydenta, zorganizowała uroczystości pogrzebowe na niespotykaną dotąd skalę, wzorując się na historycznym pochówku Abrahama Lincolna. Film ukazuje jej determinację, siłę charakteru i walkę o zachowanie dziedzictwa męża.

Za tę rolę dostała Oscara i Złotego Globa! Film już dziś w telewizji

Natalie Portman w roli życia

W postać Jackie wcieliła się Natalie Portman, która za swoją kreację otrzymała nominację do Oscara. Aktorka długo przygotowywała się do tej roli, starając się jak najwierniej oddać nie tylko wygląd, ale i sposób mówienia oraz gesty Pierwszej Damy. Jej wysiłek został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów na całym świecie.

Nagrody i uznanie

Film "Jackie" miał swoją premierę na prestiżowym festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz. Produkcja została również wyróżniona trzema nominacjami do Oscarów, co świadczy o jej wysokim poziomie artystycznym i wartości historycznej.

Kiedy i gdzie obejrzeć film?

Dramat biograficzny "Jackie" będzie można obejrzeć 5 grudnia na antenie TVP Historia o godzinie 22:25. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej historię jednej z najbardziej fascynujących kobiet XX wieku oraz zobaczyć wybitną rolę Natalie Portman.