222 stoiska czekają na osoby, które w tym roku odwiedzą Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, potrwa aż do 23 grudnia. Oficjalna inauguracja odbyła się w sobotę.

W tym roku świąteczne miasteczko rozciąga się od Teatru Wybrzeże aż po Gdański Teatr Szekspirowski, obejmując także dziedziniec Forum Gdańsk oraz Instytut Kultury Miejskiej.

222 stoiska - od regionalnych przysmaków po egzotykę

Na odwiedzających czeka aż 222 wystawców. Znajdziemy tu rękodzieło, oryginalne prezenty, świąteczne ozdoby i przysmaki z całego świata - od tradycyjnych pierogów i regionalnych rarytasów Pomorza po egzotyczne dania ze Sri Lanki.

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W grudniowe weekendy zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów - linie 6 i 10 będą jeździć co około 10 minut w godzinach 12-21. To ważna zmiana dla wszystkich, którzy planują odwiedzić centrum miasta w świątecznym okresie.

Atrakcje dla małych i dużych

W programie jarmarku znalazło się ponad 100 wydarzeń artystycznych: koncerty kolęd, rodzinne spektakle, karaoke, potańcówki i konkursy. Cykliczne Teatralne Wtorki, Rodzinne Czwartki z przedstawieniami "Podróże Królowej Śniegu", warsztaty rękodzielnicze oraz codzienne otwieranie największego w Gdańsku kalendarza adwentowego to tylko niektóre z atrakcji. 

Dla najmłodszych przygotowano Karuzelę Gdańską, Spinning Coaster, podróż VR saniami św. Mikołaja, lot paralotnią VR, liczne instaspoty oraz spotkania z łosiem Luckiem.

Gdański jarmark najlepszy w Europie

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku cieszy się rosnącą popularnością - w ubiegłym roku odwiedziło go aż 1,3 mln osób. W 2024 roku zdobył tytuł najlepszego jarmarku świątecznego w Europie w konkursie Best Christmas Markets. 