222 stoiska czekają na osoby, które w tym roku odwiedzą Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, potrwa aż do 23 grudnia. Oficjalna inauguracja odbyła się w sobotę.
W tym roku świąteczne miasteczko rozciąga się od Teatru Wybrzeże aż po Gdański Teatr Szekspirowski, obejmując także dziedziniec Forum Gdańsk oraz Instytut Kultury Miejskiej.
Na odwiedzających czeka aż 222 wystawców. Znajdziemy tu rękodzieło, oryginalne prezenty, świąteczne ozdoby i przysmaki z całego świata - od tradycyjnych pierogów i regionalnych rarytasów Pomorza po egzotyczne dania ze Sri Lanki.
Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W grudniowe weekendy zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów - linie 6 i 10 będą jeździć co około 10 minut w godzinach 12-21. To ważna zmiana dla wszystkich, którzy planują odwiedzić centrum miasta w świątecznym okresie.