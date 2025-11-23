222 stoiska czekają na osoby, które w tym roku odwiedzą Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, potrwa aż do 23 grudnia. Oficjalna inauguracja odbyła się w sobotę.

Inauguracja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku / Dawid Linkowski / Materiały prasowe

W tym roku świąteczne miasteczko rozciąga się od Teatru Wybrzeże aż po Gdański Teatr Szekspirowski, obejmując także dziedziniec Forum Gdańsk oraz Instytut Kultury Miejskiej.

222 stoiska - od regionalnych przysmaków po egzotykę

Na odwiedzających czeka aż 222 wystawców. Znajdziemy tu rękodzieło, oryginalne prezenty, świąteczne ozdoby i przysmaki z całego świata - od tradycyjnych pierogów i regionalnych rarytasów Pomorza po egzotyczne dania ze Sri Lanki.

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W grudniowe weekendy zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów - linie 6 i 10 będą jeździć co około 10 minut w godzinach 12-21. To ważna zmiana dla wszystkich, którzy planują odwiedzić centrum miasta w świątecznym okresie.