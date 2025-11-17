W sercu holenderskiej Limburgii, w malowniczym Valkenburgu, rozpoczął się jeden z najbardziej niezwykłych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Christmas Town Valkenburg, organizowany w podziemnych jaskiniach, przyciąga turystów nie tylko świąteczną atmosferą, ale także unikalną lokalizacją i bogatym programem wydarzeń.

Magiczny jarmark świąteczny pod ziemią – odkryj Valkenburg w Holandii / MARCEL VAN HOORN / PAP/EPA

W Valkenburgu w Holandii rozpoczął się podziemny jarmark bożonarodzeniowy, organizowany w jaskiniach Gemeentegrot i Fluweelengrot.

Wydarzenie oferuje nie tylko świąteczne stoiska i lokalne przysmaki, ale także koncerty, parady i liczne atrakcje kulturalne.

Organizatorzy zalecają wcześniejszy zakup biletów online i wizytę w dni powszednie, by uniknąć tłumów i w pełni cieszyć się świąteczną atmosferą.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Podziemny jarmark. Świąteczna magia w jaskiniach

W południowo-wschodniej Holandii, w niewielkim Valkenburgu, od 14 listopada trwa wyjątkowy jarmark bożonarodzeniowy. To wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników świątecznego klimatu z całego kontynentu, wyróżnia się niecodzienną lokalizacją. Zamiast tradycyjnych stoisk na miejskich placach, stoiska, dekoracje i świąteczne iluminacje rozmieszczono w podziemnych korytarzach jaskiń Gemeentegrot i Fluweelengrot.

Te wykute w marglu groty, niegdyś służące do pozyskiwania budulca dla okolicznych domów i kościołów, dziś zachwycają rzeźbami, płaskorzeźbami oraz malowidłami wykonanymi węglem. W ich wnętrzach panuje niepowtarzalna atmosfera, a świąteczne światła odbijające się od wapiennych ścian tworzą bajkowy nastrój.



Tradycja i nowoczesność. Święta w Valkenburgu

Jarmark w Valkenburgu to wydarzenie z ponad trzydziestoletnią tradycją. Od drugiej połowy lat 80. świąteczne targowisko przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. W zeszłym roku jarmark został uznany za najlepszy w całej Holandii, co tylko potwierdza jego wyjątkowość. Tegoroczna edycja potrwa aż do 5 stycznia, oferując odwiedzającym nie tylko możliwość zakupu świątecznych ozdób i prezentów, ale także uczestnictwa w licznych wydarzeniach towarzyszących.

W programie znalazły się koncerty, występy teatrów ulicznych, tematyczne imprezy oraz widowiskowa Landal Christmas Parade - barwna parada świateł z udziałem tancerzy, muzyków i aktorów w bajkowych kostiumach. To doskonała okazja, by poczuć magię świąt w zupełnie nowym wydaniu.



Smaki i atrakcje - co czeka na odwiedzających?

Podczas jarmarku nie brakuje okazji do spróbowania lokalnych przysmaków. Na stoiskach można znaleźć tradycyjne bożonarodzeniowe słodkości, regionalne specjały oraz aromatyczne holenderskie grzane wino. Wystawcy oferują także bogaty wybór świątecznych ozdób, choinek i rękodzieła, które mogą stać się wyjątkową pamiątką z wyjazdu.

Valkenburg to jednak nie tylko jarmark. Warto poświęcić czas na spacer po urokliwym starym mieście, zwiedzić ruiny zamku Kasteelruïne czy odwiedzić zabytkowy młyn wodny Franse Molen. Każdy z tych punktów pozwala lepiej poznać historię i klimat regionu.



Praktyczne wskazówki dla odwiedzających

Organizatorzy jarmarku zalecają wcześniejszy zakup biletów przez internet - zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne, a liczba miejsc ograniczona. Osoby, które wolą spokojniejszą atmosferę, powinny rozważyć wizytę w dni powszednie, kiedy liczba odwiedzających jest znacznie mniejsza. Dzięki temu można w pełni cieszyć się magią świąt w kameralnym otoczeniu.

Valkenburg - idealny kierunek na świąteczny city break

Podziemny jarmark bożonarodzeniowy w Valkenburgu to propozycja dla wszystkich, którzy szukają niebanalnych pomysłów na jesienno-zimowy wyjazd. Połączenie bogatej tradycji, niezwykłej lokalizacji i licznych atrakcji sprawia, że to miejsce zachwyca zarówno dorosłych, jak i dzieci. Valkenburg udowadnia, że świąteczna magia może mieć wiele twarzy - również tę ukrytą głęboko pod ziemią.