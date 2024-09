Katowice: Nowe karetki w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Przedpołudnie Radia RMF24

Flota karetek w Katowicach to obecnie 81 ambulansów. 17 z nich jest nowych, kupionych w 2024 roku. Wszystkie z nich to mercedesy. Pozostałe to:

11 mercedesów i 1 renault wyprodukowane w latach 2017-2022

7 ambulansów renault z 2021 r.

20 pojazdów marki renault z serii UR i TS z 2020 r.



16 mercedesów z 2019 r.

8 mercedesów z 2018 r.

1 mercedes z 2017 r.

Co dzieje się z ambulansami, które zostają zastąpione przez nowe pojazdy? Jak przekazuje WPR w Katowicach, trafiają one do puli rezerwowej lub są przekazywane organizacjom społecznym.