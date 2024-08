Pasażerów komunikacji czekają kolejne zmiany. Od dziś tramwaje w rejonie rynku w Katowicach pojadą inaczej. Wszystko z powodu rozpoczynającego się drugiego etapu przebudowy torowiska.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Dziś rusza drugi etap przebudowy torowiska tramwajowego w rejonie rynku w Katowicach. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.



Przywrócony zostaje ruch tramwajów od Brynowa do Zawodzia. Jednocześnie wstrzymany zostaje na odcinku od Ronda przez Rynek do Placu Wolności. To z kolei oznacza nowe trasy dla sześciu linii tramwajowych - 0, 7, 14, 15, 20 i 40.

ZTM informuje też o wznowieniu kursowania linii 36 z Zawodzia do Brynowa i zawieszeniu linii nr 16.



II etap remontu torowiska w Katowicach / Metropolia ZTM / Materiały prasowe

Uruchomione zostały linie tymczasowe: dwie tramwajowe i dwie autobusowe. Tramwaje numer 33 pojadą z Wełnowca do Parku Śląskiego, a numer 43 z Koszutki do Chorzowa Batorego. Linia autobusowa T-16 będzie kursowała z Koszutki do Placu Miarki, a T-20 z katowickiego rynku do Al. Korfantego.

Zmiany oznaczają, że dwie dotychczasowe autobusowe linie komunikacji zastępczej (T i T-6) zostają zawieszone. Ponadto wyłączone z obsługi są 4 przystanki tramwajowe w centrum Katowic. Chodzi o Katowice Rondo, Katowice Rynek, Katowice Dworzec PKP i Katowice Pl. Wolności.