"Czy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z Donaldem Trumpem?" - takie pytanie stronie ukraińskiej miał zadać Biały Dom. Informację ujawnił portal Axios, powołując się na źródła. Prezydent Ukrainy podczas spotkania z prezydentem USA będzie prawdopodobnie ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu.

Podczas spotkania w lutym w Białym Domu to wiceprezydent USA J.D. Vance miał być bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. / Pool/ABACA/Abaca/East News / East News

Kwestia ubrania Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem pod koniec lutego w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa braku garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

Według źródeł Axios Zełenski będzie w poniedziałek ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu. To będzie ubiór w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur - przekazał jeden z informatorów.

W czasie czerwcowego szczytu NATO Zełenski po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w 2022 r. założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że spodobało się to Trumpowi.

Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec, i ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO... Więc przeprowadzili dobrą rozmowę - przekazało wówczas Axiosowi źródło.

Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział Axiosowi, że "to by był dobry znak w sprawie pokoju", jeśli Zełenski miałby na sobie w poniedziałek garnitur. Nie oczekujemy, że to zrobi - dodał.

Inne źródło przyznało, że dobrze by było, gdyby Zełenski miał na sobie krawat. Według źródeł Zełenski w poniedziałek nie będzie nosił krawatu.

Źródło przekazało, że poprzednim razem wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. Stacja ABC News powiadomiła, że Vance dołączy w poniedziałek do rozmów Trumpa z Zełenskim.

Axios podkreślił, że Trump jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co, w jego mniemaniu, w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru. Jednak niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru - twierdzą doradcy.

Źródła zapewniły, że tym razem spotkanie nie zakończy się awanturą.