Ponad 115 tysięcy ton wyrobów azbestowych zostanie usuniętych i zutylizowanych w województwie lubelskim dzięki 15,5 mln euro z Funduszy Europejskich. Od wczoraj mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie tych prac w swoich gminach.
Władze województwa lubelskiego wynegocjowały z Komisją Europejską 15,5 mln euro na usuwanie azbestu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Środki pozwolą zutylizować ponad 115 tys. ton wyrobów azbestowych do końca 2029 roku.
Jak poinformował marszałek województwa Jarosław Stawiarski, do tej pory w regionie usunięto prawie 180 tys. ton azbestu, ale wciąż pozostaje około miliona ton tego niebezpiecznego materiału.
"Będziemy sukcesywnie ten azbest likwidować" – zapowiedział.
Od środy (11 lutego) mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorstwa mogą składać w gminach wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.
Nabór potrwa do 4 marca. Wnioski po weryfikacji przez gminy trafią do urzędu marszałkowskiego, gdzie zostanie wybrana lista podstawowa i rezerwowa beneficjentów programu.
Wicemarszałek Marek Wojciechowski podkreślił, że w pierwszej kolejności usuwany będzie azbest szczególnie groźny dla środowiska, np. uszkodzone płyty.
Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia ze względu na ich szkodliwe działanie na zdrowie. Wdychanie włókien azbestu może bowiem prowadzić do poważnych chorób, których objawy pojawiają się nawet po kilkudziesięciu latach.
Dotychczas w województwie lubelskim zrealizowano dwa duże projekty, w ramach których usunięto blisko 182 tys. ton wyrobów zawierających azbest z ponad 73 tys. nieruchomości.
Samorządy mają czas na całkowitą likwidację azbestu do 2032 roku.