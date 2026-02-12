Ponad 115 tysięcy ton wyrobów azbestowych zostanie usuniętych i zutylizowanych w województwie lubelskim dzięki 15,5 mln euro z Funduszy Europejskich. Od wczoraj mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie tych prac w swoich gminach.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Władze województwa lubelskiego wynegocjowały z Komisją Europejską 15,5 mln euro na usuwanie azbestu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Środki pozwolą zutylizować ponad 115 tys. ton wyrobów azbestowych do końca 2029 roku.

Jak poinformował marszałek województwa Jarosław Stawiarski, do tej pory w regionie usunięto prawie 180 tys. ton azbestu, ale wciąż pozostaje około miliona ton tego niebezpiecznego materiału.

"Będziemy sukcesywnie ten azbest likwidować" – zapowiedział.

Rusza nabór wniosków

Od środy (11 lutego) mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorstwa mogą składać w gminach wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Nabór potrwa do 4 marca. Wnioski po weryfikacji przez gminy trafią do urzędu marszałkowskiego, gdzie zostanie wybrana lista podstawowa i rezerwowa beneficjentów programu.

Wicemarszałek Marek Wojciechowski podkreślił, że w pierwszej kolejności usuwany będzie azbest szczególnie groźny dla środowiska, np. uszkodzone płyty.

Azbest – zagrożenie dla zdrowia

Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia ze względu na ich szkodliwe działanie na zdrowie. Wdychanie włókien azbestu może bowiem prowadzić do poważnych chorób, których objawy pojawiają się nawet po kilkudziesięciu latach.

Dotychczas w województwie lubelskim zrealizowano dwa duże projekty, w ramach których usunięto blisko 182 tys. ton wyrobów zawierających azbest z ponad 73 tys. nieruchomości.

Samorządy mają czas na całkowitą likwidację azbestu do 2032 roku.



