Policjanci z Sosnowca proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości seniorki. Kobieta nie pamięta, jak się nazywa i gdzie mieszka.

Zdjęcie seniorki udostępnione przez policję / Policja

Sosnowieccy policjanci informują, że dziś ok. godz. 8:20 seniorka wsiadła do tramwaju nr 15 w na przystanku Centrum Przesiadkowe Zawodzie w Katowicach.

W czasie rozmowy z funkcjonariuszami policji kobieta nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Okazało się, że nie pamięta swoich danych ani miejsca zamieszkania.

Policjanci podają, że kobieta ma około 70 lat, 160 cm wzrostu i krótkie, siwe włosy. Ubrana jest w podomkę, białą bluzkę z krótkim rękawem i buty sportowe.

Wszyscy, którzy rozpoznają seniorkę, znają jej miejsce zamieszkania lub bliskich, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem telefonu 798 030 216 lub 47 8520 300.