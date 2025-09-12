Policjanci z Piaseczna (woj. mazowieckie) ustalili dane kobiety, która w czwartkowy wieczór potrąciła dwójkę pieszych w miejscowości Coniew. Nadal apelują o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek ok. godziny 20 na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Coniew. Dwie dorosłe osoby - kobieta i mężczyzna - zostały potrącone przez samochód i trafiły do szpitala. Z ustaleń RMF FM wynika, że ich życie nie jest zagrożone.

Policja podaje, że kobieta prowadząca samochód nie udzieliła pomocy poszkodowanym i odjechała. Była poszukiwana. Przed południem poinformowano, że ustalono jej dane. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie podkom. Magdalena Gąsowska przekazała, że dziś będą przeprowadzane czynności z jej udziałem.

Funkcjonariusze nadal apelują o zgłaszanie się świadków wypadku i osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych istotne dla sprawy.