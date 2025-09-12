Cysterna wypadła z drogi na A4 w rejonie Magnuszowic na Opolszczyźnie. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje w piątek o poranku, że cysterna wypadła z drogi i przewróciła się na pasie zieleni. Wyciekło z niej paliwo.

Na miejsce zdarzenia wysłano jednostkę chemiczną.

Kierowca cysterny trafił do szpitala na badania. Był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń wynika, ze stracił panowanie nad pojazdem.

Przed godz. 10 odblokowany został lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą potrwać nawet 5 godzin.