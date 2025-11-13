45,4 proc. Polaków pozytywnie ocenia pracę Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu, natomiast 41,5 proc. ma o niej negatywne zdanie – wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Wyniki badania pokazują wyraźny podział opinii społecznej w tej sprawie.

Wśród wyborców koalicji rządzącej przeważają pozytywne opinie, natomiast wśród wyborców opozycji dominują oceny negatywne.

Według sondażu, 6 proc. respondentów ocenia Hołownię "zdecydowanie dobrze", a 39,4 proc. - "raczej dobrze". Z kolei 12,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29,4 proc. - "raczej źle". 13,1 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat pracy marszałka Sejmu.

Oceny wśród wyborców koalicji rządzącej

W grupie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) 18,7 proc. ocenia Hołownię "zdecydowanie dobrze", a 53,7 proc. - "raczej dobrze". Negatywne opinie wyraziło 15,2 proc. ("raczej źle") i 7,1 proc. ("zdecydowanie źle"). 5,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Oceny wśród wyborców opozycji

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, KKP, Razem) przeważają negatywne oceny: 20,5 proc. wskazało "zdecydowanie źle", a 45,3 proc. - "raczej źle". Pozytywnie Hołownię ocenia 31,1 proc. ("raczej dobrze") i 0,4 proc. ("zdecydowanie dobrze"). 2,8 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

13 listopada Szymon Hołownia oficjalnie zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS w dniach 7-8 listopada 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1067 osób.