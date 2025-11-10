​Dwóch obywateli Czech, którzy ukradli samochód, zostało zatrzymanych na Śląsku po międzynarodowym pościgu. Obaj mężczyźni czekają na przesłuchanie. Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Marcin Buczek.

Pościg za czeskimi przestępcami, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Złodzieje zostali zatrzymani w okolicach Raciborza. Wczoraj, tuż po godz. 11, polscy policjanci dostali informację od swoich kolegów z Czech, że po czeskiej stronie granicy złodzieje ukradli samochód i zaczęli uciekać. Czeskim policjantom przed granicą nie udało się ich zatrzymać i złodzieje wjechali do Polski. Do pościgu włączyła się więc polska policja.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Marcin Buczek, jeden z biorących udział w akcji pościgowej radiowozów tak zajechał drogę uciekającym, że ci zjechali z drogi na pobocze i zostali zatrzymani.

Odpowiedzialność międzynarodowa

Po zatrzymaniu mężczyzn rozpoczęła się procedura przygotowania zarzutów. Ze względu na charakter przestępstwa odpowiedzialność będzie podzielona między dwa państwa.

Zatrzymano ich w Polsce, dlatego tu będą odpowiadać za to, że nie zatrzymali się do kontroli policyjnej i uciekali. Do tego dochodzą jeszcze wykroczenia drogowe, do których doszło w czasie pościgu. Natomiast za kradzież auta będą odpowiadać w Czechach. Najpierw jednak swoje działania musi zakończyć policja w Polsce - ustalił Marcin Buczek.