Śląska policja szuka ewentualnych świadków nocnego, śmiertelnego wypadku w Rudach niedaleko Raciborza. Chodzi o tych, którzy m.in. mogli tam nocą przejeżdżać. Ofiarą wypadku jest 41-letni mężczyzna.

Zdjęcie z miejsca wypadku udostępniła policja / Policja Racibórz /

Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem na ul. Rybnickiej w Rudach. Stało się to już poza terenem zabudowanym.

Policjanci z Raciborza dostali zgłoszenie w tej sprawie tuż przed północą. Funkcjonariuszy zawiadomił kierowca, który tam jechał.

Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że na ciele mężczyzny były ślady mogące świadczyć, iż leżał on na jezdni i wtedy mógł zostać przejechany.

Mundurowi proszą o kontakt ewentualnych świadków i szukają sprawcy bądź sprawców wypadku. "Każdy, nawet drobny szczegół, może pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii" - zaznaczają.