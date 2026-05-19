Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna po rozpatrzeniu odwołań przez Ministra Finansów i Gospodarki. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane.

Tak zgodnie z wizualizacjami ma wyglądać CPK

Spółka CPK, realizująca program inwestycyjny Port Polska, podkreśliła, że nadanie decyzji lokalizacyjnej waloru ostateczności jest kolejnym krokiem w procesie administracyjnym niezbędnym do realizacji inwestycji. Dodała, że jeszcze we wrześniu tego roku mają ruszyć prace związane z budową fundamentów pod terminal pasażerski.

Decyzja lokalizacyjna dla CPK została wydana 8 stycznia 2025 r. Obszar objęty decyzją dla lotniska i części węzła kolejowego to 2 tys. 585 ha.

Co ma powstać w ramach inwestycji?

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu, budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.